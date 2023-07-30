" فوربس": البنتاغون يحقق بتسريب نظام اتصالات للقوات الجوية

ذكرت مجلة " فوربس" الأمريكية أن وزارة الدفاع "البنتاغون" بدأت تحقيقًا على إثر تسريب نطام اتصالات للقوات الجوية.

وقالت المجلة إن التحقيق الذي أجرته وزارة الدفاع يأتي وسط تلميح من مقاول قاعدة أن مهندسًا يبلغ من العمر 48 عامًا في قاعدة أرنولد الجوية قد أخذ العديد من تقنيات الاتصالات الحكومية.

ووفقًا لأمر تفتيش حصل عليه المحققون وراجعته "فوربس"، فإن المعدات التي يُزعم أن المهندس أخذها تكلف ما يقرب من 90 ألف دولار.

وأضافت أيضًا أنه عندما فتش عملاء منزله، وجدوا أن لديه إذن وصول إداريًّا غير مصرح به إلى تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية التي تستخدمها قيادة التعليم والتدريب الجوي، والتي تعد واحدة من تسعة أوامر رئيسة لسلاح الجو، وأثرت بدورها على 17 منشأة دفاعية.

كما وجد المحققون أيضًا شاشة كمبيوتر مفتوحة أظهرت أن المهندس يشغل برنامج برمجة اتصالات "موتورولا" وناقل معلومات "USB" يحتوي على كلمات مرور إدارية ومفاتيح نظام إلكتروني.

ووفقًا للمذكرة، فإن البرنامج احتوى على نظام اتصالات قاعدة أرنولد الجوية بالكامل.

وأضاف مصدر أن الشهود وزملاء العمل أخبروا المحققين أن المهندس زعم أنه باع أجهزة اتصالات، وعمل لساعات غريبة، وكان متعجرفًا، وكثيرًا ما كذب، وأظهر سلوكًا غير لائق في مكان العمل وتحرشًا جنسيًّا، وكان يعاني من مشاكل مالية.

وأوضحت "فوربس" أن أحد الزملاء أبلغ عنه مرتين بسبب "مؤشرات تهديد داخلية" بالإضافة إلى حيازة غير مصرح بها لمعدات جوية ، بحسب المحققين.

ولم تكشف "فوربس" بعد عن اسم المهندس لأنه لم يتم اتهامه. ومع ذلك، أفاد المصدر بأنه وفقًا لصفحته على"LinkedIn" ، يتمتع المهندس بتاريخ طويل في مجال الأمن السيبراني والاتصالات اللاسلكية.

وقالت إنه "يدعي أنه أجرى العديد من الاختبارات لأمن قاعدة أرنولد الجوية، وتحسين حماية الاتصالات اللاسلكية في الموقع، وكان لديه معرفة بالتشفير المستخدم في البيانات الحكومية ".

يأتي تقرير المجلة بعد ثلاثة أشهر فقط من أحد أسوأ التسريبات الاستخباراتية الأمريكية منذ أكثر من عقد. حيث تم القبض على "جاك تيكسيرا" البالغ من العمر 21 عامًا، وهو أحد أفراد الحرس الوطني الجوي في ذلك الوقت، للاشتباه في قيامه بتسريب مئات من وثائق البنتاغون.

المصدر: مجلة فوربس الأمريكية