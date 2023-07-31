محتجون يعيقون وصول بن غفير لبؤرة استيطانية قرب عيلبون

تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء اليوم الإثنين، عند مدخل بؤرة "رمات أربيل" الاستيطانية العشوائية، ضد حكومة نتنياهو وخطة التعديلات القضائية، تزامنا مع احتفالات المستوطنين بشرعنة بؤرة على أراضي بلدة عيلبون.

وأعاقت المظاهرة الاحتجاجية ضد الحكومة الإسرائيلية وصول وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ووفد يرافقه للاحتفال بمناسبة شرعنة البؤرة المقامة على أراضٍ فلسطينية.

وانتقل المتظاهرون إلى أراضي الفلسطينيين التي أقيمت عليها بؤرة "رمات أربيل"؛ من أجل تعكير صفو الاحتفال، وسط تواجد كبير للقوات الإسرائيلية.

وتقع المنطقة التي أقيمت عليها البؤرة على بعد حوالي 3 كيلومترات شمالي قرية عيلبون، وكان مستوطنون قد استولوا عليها عام 2007، إلا أن الحكومة الإسرائيلية قامت حينها بإخلاء المباني "الكرفانات" منها وأبقت على اثنين فقط.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية الحالية مؤخرا شرعنة البؤرة العشوائية وتوطين 500 عائلة يهودية فيها، ضمن توجه لتكثيف المخططات التهويدية والاستيطانية في الجليل والنقب.