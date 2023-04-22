هل أرغمت التوترات الاجتماعية ماكرون على العزلة بالقصر الرئاسي؟

وجّه إيمانويل ماكرون، مساء الإثنين، خطابا إلى الفرنسيين أراد من خلاله إنعاش ولايته المنهكة وقرّر بعدها الخروج لتناول العشاء في باريس علّه يتنشّق بعض الهواء بعيدا عن العزلة التي يفرضها عليه إلى حدّ ما المكوث في قصر الإليزيه.

وأصبح تناول العشاء في مطعم "لا روتوند" في حي مونبارناس حيث يحلو له أن يرتاح بعض الشيء، نادرا جدا.

ويقول أحد المقربين منه: "الوقت غير مناسب"، خصوصا أن واجهة المطعم تعرضت لبداية حريق على هامش تظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد الذي نصّ خصوصا على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، الذي أقرّه ماكرون دون تصويت في الجمعية الوطنية.

فالخروج من قصر الإليزيه دونه بعض المجازفة. وترافق خروجه الإثنين مع جدل عندما توقف خلال عودته سيرا، لينشد أغنية تقليدية من منطقة بيرينيه في جنوب غرب البلاد مع شباب مجهولين تبين لاحقا بعد نشر لقطات مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنهم ينتمون إلى منظمة سيئة السمعة.

وقلّل رئيس البلاد من أهمية ما حصل، وقال: "لم أعرف على الفور من هم"، مشيرا إلى أنه كان ليُتهم بأنه "متعال" لو واصل طريقه من دون أن يتوقف.

وتصعب إقامة توازن بين الانعزال أو الاحتكاك بالناس في حين يواجه معارضة وانتقادات تصل إلى حد الكره أحيانا، بعد إعادة انتخابه لولاية ثانية من خمس سنوات.