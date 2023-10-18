المفوضية الأوروبية: لا شيءَ يبرر قصف مستشفى مكتظ بالمدنيين

نددت المفوضية الأوروبية بقصف المستشفى المعمداني في غزة، معتبرة، على لسان رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين، اليوم الأربعاء، أنه "لا شيء" يمكن أن يبرر "قصف مستشفى مكتظ بالمدنيين"، مُدينة المشاهد "المروعة" في الموقع.

وقالت فون دير لايين أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: "يجب إثبات كل الحقائق ومحاسبة المسؤولين عنها".

وكانت تقارير أشارت إلى انقسامات داخل الاتحاد الأوروبي حول الموقف من إسرائيل وحرب غزة، حيث أثارت المفوضية الأوروبية حالة من الارتباك الأسبوع الماضي عندما أعلن أحد أعضائها على وسائل التواصل الاجتماعي أنه تم تجميد جميع المساعدات التنموية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين، وهو إعلان جرى إلغاؤه لاحقًا.