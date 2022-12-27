مقتل 3 جنود بعد إسقاط طائرة مسيرة توغلت في المجال الجوي الروسي

وقالت موسكو إنها أسقطت الطائرة المسيرة، مما تسبب في تحطمها في قاعدة إنجلز الجوية ومقتل ثلاثة جنود، في حين لم تعلق أوكرانيا وفق سياستها المعتادة تجاه الحوادث داخل روسيا.

والقاعدة الجوية هي المقر الرئيسي لقاذفات القنابل التي تقول كييف إن موسكو استخدمتها في الأشهر القليلة الماضية لمهاجمة البنية التحتية المدنية الأوكرانية.

وتقع القاعدة على بعد مئات الأميال من الحدود الأوكرانية. وتم تصميم الطائرات نفسها أيضا لإطلاق صواريخ قادرة على حمل أسلحة نووية كجزء من الردع الاستراتيجي الروسي طويل المدى.

ونُفذت بالفعل ضربة يشتبه في أنها من طائرة مسيرة في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول، مما كشف عما وصف على نطاق واسع حينذاك بأنه فجوة مهينة في الدفاعات الجوية الروسية. ويوضح أحدث هجوم أن موسكو لم تسد الفجوة بعد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن الطائرات لم تتضرر، لكن حسابات روسية وأوكرانية على مواقع التواصل الاجتماعي قالت إن عدة طائرات دُمرت. ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من التقارير.