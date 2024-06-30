انتخابات فرنسا.. توقعات بوصول نسبة المشاركة إلى 69٪

أفصحت مراكز استطلاعات عن توقعاتها الأولية لنسبة المشاركة في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية، وقد بلغ أعلاها 69%.

ونقلت صحيفة "لونوفيل أوبسرفاتور" عن مركز الاستطلاعات (إيفوب) توقعاته بأن النسبة ستصل إلى 69% وهي النسبة الأعلى التي سجلتها مراكز الاستطلاع.

وذهبت عدة مراكز للأبحاث واستطلاعات الرأي إلى أن النسبة ستتجاوز 69 %، فيما توقع مركز (أبوبنيون واي) بأن النسبة ستصل إلى 68%.

وبلغت توقعات مركز إبسوس الأولى بشأن المشاركة النهائية، والتي نُشرت بعد الساعة الخامسة مساءً، 67.5%، وهو رقم قياسي منذ الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية منذ العام 1986.

وتوقع المركز بأن لا تتجاوز نسبة المقاطعين للانتخابات التشريعية 34%، فيما امتنع 52.49% من الناخبين في عام 2022 عن التصويت.

وأفادت الصحيفة أن فينيستير وتارن ودوردون، هي المقاطعات ذات أعلى نسبة مشاركة في الساعة 5 مساءً.

وبلغت فينيستير (68.26٪ مقابل 44.38٪ في العام 2022)، وتارن (67.31٪ مقابل 45.28٪ في العام 2022) ودوردون (66.82٪ مقابل 48.58٪ في العام 2022)، وفقًا لوزارة الداخلية الفرنسية.

وسجلت مقاطعة سين سان دوني أدنى نسبة مشاركة، إذ بلغت 47.04٪ مقارنة بـ 27.72٪ في العام 2022. ومن المنتظر أن تبدأ النتائج بالظهور على الساعة الثامنة بتوقيت فرنسا (غرينتش +2).