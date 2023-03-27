زعيم كوريا الشمالية يضع مدينة تحت الحصار بسبب 600 رصاصة

وقال أحد سكان مدينة هييسان في مقاطعة ريانغجانج الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، إن المدينة ستظل مغلقة حتى يتم العثور على جميع الرصاصات البالغ عددها 653.

كان تم اكتشاف اختفاء ذخيرة البندقية في الـ7 من مارس، في الوقت الذي كان فيه جنود الفرقة السابعة في الجيش الشعبي الكوري ينسحبون من المنطقة المحيطة بالمدينة والتي تقع على الحدود مع الصين، وكان تم نشر الجنود في عام 2020، بعد قرار إغلاق الحدود في بداية جائحة فيروس "كورونا".

وتجري الآن عملية تحقيق مكثفة بسبب فقدان هذه الرصاصات أثناء عملية الانسحاب، وأوضحت التقارير أن الجنود لم يبلغوا في البداية عن فقدان الرصاص، لكنهم حاولوا العثور عليها، وعندما فشلوا في إيجادها، أبلغوا السكان وبدأوا في بحث دقيق.

وقال المصدر إن الشرطة والجيش أجروا تحقيقًا وأغلقوا المدينة بأكملها وقاموا بالبحث في المنازل، وطالبوا أولئك الذين شاهدوا أو أخذوا أي عدد من الرصاصات بالإبلاغ عنها في أسرع وقت ممكن.