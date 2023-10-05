روسيا: المنظمة البحرية الدولية تفقد حيادها بسبب "ضغوط خارجية"

وأكدت روسيا، وهي عضو في المنظمة منذ عام 1958 ويعاد انتخابها باستمرار لعضوية مجلس المنظمة، إنها تسعى لإعادة انتخابها هذا العام، حسبما جاء في طلب ترشح مقدم إلى المنظمة بتاريخ 21 سبتمبر/ أيلول ونشر يوم الاثنين.

وبينت بعثة روسيا في المنظمة "من الواضح أنه بسبب الضغوط الخارجية، بدأت المنظمة البحرية الدولية في الابتعاد عن الحياد والوقوف على مسافة واحدة في الشؤون الدولية، لتكرس قدرا أكبر من وقتها الثمين للقضايا السياسية التي تقع في الغالب خارج نطاق تفويضها المحدد بدقة".

وأضافت "من الواضح أن المنظمة البحرية الدولية يتم استخدامها لصالح مجموعة صغيرة من المستفيدين على حساب غالبية الدول".

ولم تقدم روسيا تفاصيل حول كيفية تغير دور المنظمة ولم تذكر الجهة التي زعمت أنها تمارس ضغوطا خارجية عليها.

وشددت روسيا انها تسعى إلى المساهمة "في هذه الأوقات الصعبة في جهود المنظمة". وأضافت أن التوازن داخل المنظمة "اختل بما في ذلك ما يتعلق بالمعاملة العادلة لمصالح جميع الدول الأعضاء".

ولفت متحدث باسم المنظمة البحرية الدولية أن أمانة المنظمة لا تعلق على الطلبات أو المذكرات المقدمة من الدول الأعضاء.

الوفد الأوكراني في المنظمة قال لرويترز إن "عدوان روسيا على أوكرانيا أدى إلى انتهاكات خطيرة لمبادئ القانون الدولي"، بما في ذلك الحصار المفروض على قطاع الشحن الدولي و"الهجمات المتعمدة" ضد السفن التجارية والموانئ والمرافق الملاحية ومؤسسات التدريب البحري والبيئة البحرية في أوكرانيا، فضلا عن تضرر البحّارة.