مصدر طبي: نتنياهو بحالة جيدة بعد إجرائه جراحة لزرع منظم لضربات القلب

أعلن مستشفى شيبا صباح الأحد أن الحالة الصحية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "جيدة" بعد إجراء جراحة لزرع منظم لضربات القلب.

ونقل نتنياهو إلى المستشفى ليلا للخضوع لزرع جهاز لتنظيم ضربات القلب في مركز شيبا الطبي في تل هشومير. وقال المستشفى في بيان إن رئيس الوزراء "سيبقى تحت الإشراف الطبي في قسم أمراض القلب".

وكشف نتنياهو أمس أنه سيخضع لزرع جهاز لمراقبة انتظام ضربات القلب خلال الليل.

وأضاف نتنياهو في بيان مصور نشره مكتبه "قبل أسبوع خضعت لزرع أداة مراقبة. هذه الأداة أصدرت صفيرا هذا المساء (السبت)، وقالت إنني يجب أن أخضع لزرع جهاز لمراقبة انتظام ضربات القلب ويجب أن أفعل هذا الليلة بالفعل". وتابع "أنا في حالة ممتازة، لكن ينبغي أن أستمع إلى أطبائي".

وكان نتنياهو (73 عاما) واقفا ومبتسما في التسجيل المصور. وقال إن أطباءه أكدوا له أنه سيغادر المستشفى "بعد ظهر اليوم الأحد".