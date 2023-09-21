أزمة أوكرانيا وبولندا.. معركة السلاح والحبوب تهدد وحدة الموقف الأوروبي

بين وقف التسليح ووقف تصدير الحبوب، تتفاعل بشكل متسارع الأزمة بين أوكرانيا وبولندا، وليس بعيدًا عن توتر دول أخرى تضم كلًّا من بولندا وسلوفاكيا وبلغاريا والمجر ورومانيا.

رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي أعلن، الأربعاء، أنّ بلاده ستتوقف عن تسليح أوكرانيا لتركّز على تعزيز قوتها الدفاعية الخاصة.

هذا التصعيد البولندي جاء بعد ساعات قليلة من استدعاء وارسو السفير الأوكراني وسط خلاف بين البلدين بشأن صادرات الحبوب.

وفيما أعلنت وزارة الخارجية البولندية، الأربعاء، أنها استدعت "بشكل عاجل" السفير الأوكراني للاحتجاج على تصريحات الرئيس فولودومير زيلينسكي في الأمم المتحدة، فقد ردَّت كييف بدعوة وارسو إلى "تنحية المشاعر جانبًا".

زيلينسكي قال، في كلمته الأممية الثلاثاء، إن "دولًا معينة تتظاهر بالتضامن مع أوكرانيا بينما تدعم روسيا بشكل غير مباشر".