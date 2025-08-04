الاستخبارات الروسية: بريطانيا تخطط لشن هجوم ضد "أسطول الظل"

اتهم جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، الاستخبارات البريطانية بالتخطيط لاستخدام حلفاء "الناتو" لشن هجوم واسع النطاق ضد ما يسمى "أسطول الظل" الروسي.

وقال الجهاز الروسي، في بيان أوردته شبكة "روسيا اليوم": "تخطط لندن لعملية تخريبية كبيرة باستخدام ناقلات النفط لإظهار أن نقل النفط الروسي يشكل تهديداً للشحن الدولي".

وأضاف أن أحد سيناريوهات لندن يتضمن افتعال حادث لناقلة "غير مرغوب بها" في إحدى نقاط الاختناق في خطوط الاتصالات البحرية، على سبيل المثال في أحد المضائق البحرية.

وأوضح الجهاز أن لندن تعتزم تكليف قوات الأمن الأوكرانية بتنفيذ هجمات إرهابية ضد روسيا باستخدام ناقلات النفط، مثلما تدرس إمكانية إشعال النار في ناقلة بميناء دولة صديقة لروسيا لإلحاق الضرر بالبنية التحتية للميناء وفتح تحقيق دولي.

وبحسب بيان الجهاز، تنوي لندن اختيار اللحظة المناسبة لاستفزاز الناقلة من أجل استغلال التأثير الإعلامي الناتج عنها للضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإجبار الولايات المتحدة على فرض عقوبات ثانوية صارمة على مشتري موارد الطاقة الروسية باستخدام ناقلات النفط.

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ويوم أمس الأحد، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فرض عقوبات على 5 شركات و94 فرداً من عدة دول، بما في ذلك قباطنة سفن يُزعم ارتباطهم بـ"أسطول الظل" الذي ينقل النفط الروسي ومنتجاته.

وسبق لأوكرانيا أن لفتت الانتباه إلى ما تسميه "أسطول الظل"، ففي منتصف مايو/أيار الماضي، أقر مجلس النواب الأوكراني في قراءة أولى مشروع قانون يعدل قانون العقوبات الأوكراني لفرض إجراءات على السفن والطائرات المتهمة بـ"النقل السري" للنفط الروسي ومنتجاته.

ونص المشروع على أن ما يسمى "أسطول الظل" الروسي يهدد الأمن القومي الأوكراني.