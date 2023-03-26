تقرير عبري: "تمرد" في الليكود على خطة الإصلاح القضائي

كشف تقرير عبري، السبت، عن حالة تزايد الخلافات داخل حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حول خطة الإصلاح القضائي، حيث طالب بعض أعضاء الحزب بوقفها.

وقالت القناة "12" العبرية إن "التمرد انتقل إلى صفوف حزب الليكود بسبب الخطة الإصلاحية القضائية، حيث طالب ثلاثة أعضاء يمينيين بوقف الإصلاحات فورًا منضمين إلى وزير الدفاع يؤاف غالانت".

وأضافت أن "أعضاء الحزب الحاكم وهم يولي إدلشتاين، وديفيد بيتان، وآفي ديختر، دعوا للدخول في مفاوضات بشكل فوري مع المعارضة حول خطة الإصلاح القضائي"، موضحة أن "النظام السياسي في إسرائيل بحالة اضطراب بعد الخطاب الذي ألقاه وزير الدفاع غالانت الذي دعا فيه إلى وقف خطة الإصلاح".

وعلق عضو الكنيست يولي إدلشتاين على خطاب غالانت، بالقول: "شكرا لصديقي وزير الدفاع يوآف غالانت لانضمامه إلى المسار الذي أسير فيه منذ أسابيع، غالبية الناس يريدون ويفهمون الحاجة إلى تغييرات في النظام القضائي، لكن يجب أن يتم ذلك بالصبر والحوار والخطاب الواسع من أجل الوصول إلى إجماع واسع".

وعلى الدرب نفسه، أعلن عضو الكنيست ديفيد بيتان أنه يدعم خطاب غالانت، داعيا أيضًا إلى وقف خطة الإصلاح، قائلاً: "قلت قبل عدة أسابيع، يجب إيقاف التشريع والدخول في مفاوضات فورية واتفاقات واسعة النطاق".