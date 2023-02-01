روسيا تحذّر إسرائيل من إمداد أوكرانيا بأسلحة

ومنذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا في شباط/فبراير، تبنّت إسرائيل موقفاً حذراً تجاه موسكو، سعياً للمحافظة على الحياد.

وشدّدت إسرائيل على العلاقات الخاصة التي تجمع البلدين، فيما يعيش في إسرائيل أكثر من مليون مواطن من الاتحاد السوفييتي السابق.

وحذّر الكرملين من تصعيد الحرب، في حين تعهّد حلفاء أوكرانيا الغربيون بإرسال المزيد من الأسلحة إلى كييف.

وقالت زاخاروفا إنّ "أيّ محاولة، تمّ تنفيذها أو حتى أُعلنت ولم تنفّذ بعد، لتوريد أسلحة إضافية أو جديدة، تؤدّي وستؤدّي إلى تصعيد هذه الأزمة. ويجب أن يدرك الجميع ذلك".