احتمال ترشح السيناتور الأمريكي جو مانشين للرئاسة يثير مخاوف الديمقراطيين

أثار قرار السيناتور الديمقراطي الوسطي جو مانشين عدم السعي لإعادة انتخابه مجددًا في مجلس الشيوخ الأمريكي، التكهنات بأنه يرمي إلى الترشح للرئاسة الأمريكية، وفقًا لما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

ويأتي قرار السيناتور الديمقراطي في ظل بحث جماعات أمريكية مثل حركة (No labels) عن بدائل للرئيسين السابق دونالد ترامب والحالي جو بايدن، حيثُ تدرس الحركة إمكانية إطلاق مرشح من حزب ثالث في الربيع القادم للمنافسة في السباق الرئاسي الأمريكي لعام 2024، إلى جانب الحزبين الرئيسين الجمهوري والديمقراطي.

وبينت الصحيفة أن السيناتور مانشين ارتبط بحركة "نول لايبل" منذُ أكثر من 10 سنوات، وعلى الرغم من ذلك لم يطلب من الحركة أن تكشف هوية مانحيها والمتبرعين لها، كونها منظمة غير ربحية وليست حزبا سياسيا تقليديا.

وأشارت إلى أن الحركة تعكف على وضع أسس تقديم مرشح رئاسي ثالث في حال تبين أن انتخابات الرئاسة المُقبلة ستكون محصورة التنافس بين بايدن وترامب، موضحة أن ذلك أثار مُخاوف في صفوف الديمقراطيين من أن يتسبب مرشح الحزب الثالث، في إفساد حملتهم الانتخابية لصالح ترامب.