طرد الوفد الإسرائيلي من اجتماع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي

ونقل الموقع عن مسؤول كبير بوزارة الخارجية الإسرائيلية قوله، إن "أعضاء الوفد علموا أن كلا من جنوب إفريقيا والجزائر وراء هذه الخطوة".

وأوضح الموقع، أن "هذا حدث غير عادي للغاية من الناحية الدولية، وحادث دبلوماسي خطير للغاية".

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليور هييت رداً على ذلك: "إسرائيل تأخذ على محمل الجد الحادث الذي تم فيه طرد نائبة المدير لشؤون إفريقيا، السفيرة شارون بار لي، من قاعة الاتحاد الإفريقي على الرغم من وضعها كمراقب معتمد مع شارات دخول".

كما دعا هييت، "الدول الإفريقية إلى الوقوف ضد هذه الأعمال التي تضر بمنظمة الاتحاد الإفريقي والقارة كلها".