طرد الوفد الإسرائيلي من اجتماع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي
كشف موقع عبري السبت، عن طرد أعضاء الوفد الإسرائيلي من قاعة اجتماع القمة 36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.
وقال موقع "والا" العبري، إن "الحادث وقع خلال حفل افتتاح القمة، حيث اقترب رجال أمن المؤتمر من أعضاء الوفد الإسرائيلي وطلبوا منهم المغادرة".
ونقل الموقع عن مسؤول كبير بوزارة الخارجية الإسرائيلية قوله، إن "أعضاء الوفد علموا أن كلا من جنوب إفريقيا والجزائر وراء هذه الخطوة".
وأوضح الموقع، أن "هذا حدث غير عادي للغاية من الناحية الدولية، وحادث دبلوماسي خطير للغاية".
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليور هييت رداً على ذلك: "إسرائيل تأخذ على محمل الجد الحادث الذي تم فيه طرد نائبة المدير لشؤون إفريقيا، السفيرة شارون بار لي، من قاعة الاتحاد الإفريقي على الرغم من وضعها كمراقب معتمد مع شارات دخول".
كما دعا هييت، "الدول الإفريقية إلى الوقوف ضد هذه الأعمال التي تضر بمنظمة الاتحاد الإفريقي والقارة كلها".
وكشفت تقارير عبرية أن مسألة سحب "صفة مراقب" الممنوحة لإسرائيل داخل الاتحاد الإفريقي ستكون ضمن برنامج عمل القمة العادية القادمة للاتحاد، المقررة خلال اليومين القادمين، وفق تقارير سابقة لقناة "i24news" الإسرائيلية.
وانطلقت أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تحت شعار "تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية".