مع اشتداد وطيس الحرب.. أوروبا تفرض عقوبات جديدة على روسيا
بهدف تشديد القيود التجارية على موسكو والتضييق على كيانات تدعم الكرملين، فرض الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا.
وتزامنت هذه العقوبات مع اشتداد وطيس الحرب الروسية الأوكرانية، ولاسيما على الجبهات الجنوبية والشرقية، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".
وقالت السويد، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن سفراء الاتحاد وافقوا على الحزمة 11 من العقوبات ضد روسيا، والتي تشمل الحزمة إجراءات لمواجهة التحايل على العقوبات.
ومن جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي سيقدم لأوكرانيا 50 مليار يورو في الفترة بين 2024 و2027.
ومطلع الشهر الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف أفرادا ومؤسسة في روسيا، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، فرضت واشنطن عقوبات صارمة على موسكو، كان أشدها إضافة 71 كياناً إلى قائمة تجارية سوداء بتهمة دعمها روسيا في الحرب.
وتستهدف عقوبات الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون أي دعم يقدم للجيش الروسي، سواء من داخل روسيا أو حتى من حلفاء موسكو.
وتندد موسكو على الدوام بالعقوبات المفروضة عليها، وترى فيها حربا ضدها.