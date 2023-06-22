مع اشتداد وطيس الحرب.. أوروبا تفرض عقوبات جديدة على روسيا

بهدف تشديد القيود التجارية على موسكو والتضييق على كيانات تدعم الكرملين، فرض الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا.

وتزامنت هذه العقوبات مع اشتداد وطيس الحرب الروسية الأوكرانية، ولاسيما على الجبهات الجنوبية والشرقية، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

وقالت السويد، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن سفراء الاتحاد وافقوا على الحزمة 11 من العقوبات ضد روسيا، والتي تشمل الحزمة إجراءات لمواجهة التحايل على العقوبات.