بعد وفاة نافالني.. مهاجرون روس يتظاهرون في عدة دول

تجمع مئات المحتجين، كثيرون منهم مهاجرون روس، في مدن داخل أوروبا وخارجها، الجمعة؛ للتعبير عن غضبهم بعد الإعلان عن وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني، في سجنه.

وذكرت وكالة "رويترز" أن محتجين تجمعوا أمام سفارات روسية في عدد من البلدان، ورددوا شعارات تنتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتتهمه بالمسؤولية عن وفاة نافالني.

وكانت السلطات الروسية أعلنت أن نافالني، أبرز المعارضين المحليين، فقد وعيه وتوفي الجمعة، بعد جولة سير في مستعمرة عقابية في القطب الشمالي، حيث كان يقضي عقوبة السجن لمدة 30 عاما.

وفي برلين، تجمع حشد يتراوح بين 500 إلى 600 شخص، وفقا لتقديرات الشرطة، في شارع أونتر دن ليندن بالمدينة، وهم يهتفون بمزيج من اللغات الروسية والألمانية والإنجليزية.

وهتف البعض "بوتين إلى لاهاي"، في إشارة إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في جرائم حرب محتملة ارتكبت في أوكرانيا.