بعد وفاة نافالني.. مهاجرون روس يتظاهرون في عدة دول
تجمع مئات المحتجين، كثيرون منهم مهاجرون روس، في مدن داخل أوروبا وخارجها، الجمعة؛ للتعبير عن غضبهم بعد الإعلان عن وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني، في سجنه.
وذكرت وكالة "رويترز" أن محتجين تجمعوا أمام سفارات روسية في عدد من البلدان، ورددوا شعارات تنتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتتهمه بالمسؤولية عن وفاة نافالني.
وكانت السلطات الروسية أعلنت أن نافالني، أبرز المعارضين المحليين، فقد وعيه وتوفي الجمعة، بعد جولة سير في مستعمرة عقابية في القطب الشمالي، حيث كان يقضي عقوبة السجن لمدة 30 عاما.
وفي برلين، تجمع حشد يتراوح بين 500 إلى 600 شخص، وفقا لتقديرات الشرطة، في شارع أونتر دن ليندن بالمدينة، وهم يهتفون بمزيج من اللغات الروسية والألمانية والإنجليزية.
وهتف البعض "بوتين إلى لاهاي"، في إشارة إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في جرائم حرب محتملة ارتكبت في أوكرانيا.
واستخدمت الشرطة الحواجز لإغلاق الطريق بين السفارة الروسية والحشد.
وقال رجل روسي يلف نفسه بعلم مناهض للحرب باللونين الأزرق والأبيض: "أليكسي نافالني هو زعيم المعارضة الروسية، وكنا دائما نعلّق آمالا على اسمه".
وفي ليتوانيا، التي كانت خاضعة في الماضي لإدارة موسكو ولكنها الآن عضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، وموطن لمجتمع كبير من المهاجرين، وضع المتظاهرون الزهور والشموع بجوار صورة نافالني.
وفي روسيا، حذّر ممثلو الادعاء الروس من المشاركة بأي احتجاج حاشد في موسكو.
وقالت جماعة "أو.في.دي-إنفو" المدافعة عن الحقوق، التي تقدم تقارير عن حرية التجمع في روسيا، إن أكثر من 100 شخص اعتُقلوا في مسيرات تأبين لنافالني.
وتجمع محتجون أيضاً في روما وأمستردام وبرشلونة وصوفيا وجنيف ولاهاي وغيرها.
ووقف أكثر من 100 متظاهر خارج السفارة الروسية في لندن، كما نظم المئات في لشبونة وقفة احتجاجية صامتة.
ونقلت الوكالة عن مشاركين في الوقفة أن نافالني كان "رمزاً للحرية والأمل".