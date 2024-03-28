إقالة رئيس المخابرات الخارجية الأوكرانية.. ما علاقة هجوم موسكو؟

تغييرات زيلينسكي وهجوم موسكو

لا يستبعد الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية مكسيم كلاكوف، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن يكون هذا التغيير مرتبطا "بالهجوم الذي شنه إرهابيون من داعش على المجمع التجاري بالقرب من موسكو".

ويضيف: "حتى هذه اللحظة تشير الكثير من التفاصيل التي تتحدث عنها السلطات الروسية إلى أن كييف تقف وراء هجوم كروكوس، وأن أكثر من إشارة استفهام تأتي بعد هذا التغيير في هذا التوقيت بالذات، ويثبت ما تقوله موسكو".

ويتابع كلاكوف في السياق: "المخابرات الخارجية كلمة السر بالنهاية لما جرى في كروكوس، وعملية التغييرات التي أعتقد أن لا سبب آخر لاجرائها تؤكد أن هذا الجهاز هو من خطط ورتب وسهل للمجموعة الإرهابية كل المعلومات اللازمة للدخول والتحرك حول المجمع بالذات، مداخله ومخارجه، وفي النهاية تنفيذ المذبحة".

في المقابل، لا يرى الباحث في الشؤون الأوكرانية تورال مينجاليف ربطًا بين التغييرات التي جرت في جهاز المخابرات الخارجية، وهجوم موسكو، قائلًا، في حديث لـ"إرم نيوز"، إن "الأمر باعتقادي مرتبط ببعض الترتيبات التي تخص إدارة كييف، منذ مدة طويلة، وتحديدًا عندما فشل الهجوم المضاد، اتخذ زيلينسكي قرارًا بإجراء تغييرات كبيرة وواسعة في كل أجهزة الدولة، كونه يعتقد أن الفشل الذي حصل في هجومه المضاد يعود لسوء تخطيط من هذه الأجهزة".