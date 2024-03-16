قتيلان بقصف أوكراني على بيلغورود الروسية

وكان حاكم منطقة سامارا الروسية دميتري أزاروف أعلن، اليوم السبت أيضا، أن طائرات أوكرانية مسيرة هاجمت مصفاتي نفط تابعتين لشركة روسنفت في المنطقة، من دون وقوع إصابات.

وقال أزاروف، في بيان نُشر على تطبيق تيليغرام، إن الهجوم أدى إلى اشتعال النيران في مصفاة سيزران بمنطقة نهر الفولجا، فيما جرى الهجوم الآخر على مصفاة نوفوكوبيشيف، مشيرا إلى أنه تم "إجلاء العاملين في المصفاتين، ولم تقع إصابات".

ويتزامن الهجوم الأوكراني مع ثاني أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية التي تنتهي غدا الأحد.

واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، أوكرانيا بمحاولة عرقلة الانتخابات التي من المؤكد فوزه بها.