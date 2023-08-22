وزير خارجية تركيا يزور أوكرانيا الجمعة

نقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء عن مصادر دبلوماسية قولها، إن وزير الخارجية هاكان فيدان سيزور أوكرانيا، يوم الجمعة.

وعبر المسؤولون الأتراك مرارًا عن رغبتهم في التوسط بين روسيا وأوكرانيا من أجل عودة العمل باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وتفرض روسيا حصارًا على الموانئ الأوكرانية منذ أن غزت جارتها في فبراير/ شباط 2022.

وتهدد موسكو باعتبار جميع السفن أهدافًا عسكرية محتملة، وذلك منذ انسحابها الشهر الماضي، من الاتفاق المدعوم من الأمم المتحدة وكان يسمح لأوكرانيا بتصدير منتجاتها عبر البحر الأسود.

وتأتي الزيارة، بعد أسبوع من إعلان أوكرانيا عن "ممر إنساني" في البحر الأسود لعبور سفن الشحن العالقة في موانئها بعد انتهاء سريان الاتفاق.