صواريخ "كينجال" تعود للواجهة.. روسيا تستعرض قوتها في زاباد 2025

ذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، اليوم السبت، أن طائرات روسية مقاتلة من طراز "ميج-31" مزودة بصواريخ باليستية تفوق سرعتها سرعة الصوت (صواريخ كينجال) أكملت تحليقًا استمر أربع ساعات فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس في إطار مناورات (زاباد 2025) العسكرية الجارية.

وبدأت روسيا وروسيا البيضاء المناورات المشتركة أمس الجمعة في خضم توقيت مشحون في الحرب التي تشنها موسكو في أوكرانيا، بعد أيام من إسقاط بولندا ما يشتبه بأنها طائرات مسيرة روسية داخل مجالها الجوي.

و(كينجال)، التي تعني الخنجر باللغة الروسية، هو صاروخ باليستي فرط صوتي يطلق من الجو وقادر على حمل رؤوس نووية أو ذخيرة تقليدية. واستخدمت روسيا هذه الصواريخ من قبل ضد أوكرانيا.