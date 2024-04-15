"وول ستريت جورنال": إسرائيل قد ترد على الهجوم الإيراني اليوم

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، قولهم إن إسرائيل قد ترد على الهجوم الإيراني اليوم الإثنين.

وأفادت الصحيفة بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن حث إسرائيل على عدم التسرع في مسألة الرد على إيران، مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تشارك في أي هجوم مباشر على طهران.

وقال بيتر ليرنر أحد متحدثي الجيش الإسرائيلي إن مسؤولين عسكريين قدّموا للحكومة مجموعة من خيارات الرد على الهجوم الإيراني.

وأضاف أن "رد إسرائيل ربما ينطوي على ضربة عسكرية وربما لا، مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستحدد خطواتها المقبلة اليوم أو في الأيام المقبلة".

بالتزامن مع ذلك، دعا إيتمار بن غفير وزير الأمن المتطرف في الحومة الإسرائيلية، اليوم، إلى "رد جنوني" على إيران، حسب تعبيره.

وقال بن غفير إن مفهوم "التناسب والاحتواء" قد رحلا في السابع من أكتوبر، فيما اعتبر زميله المتطرف بتسلئيل سموتريتش وزير المالية أن "إسرائيل في خطر وجودي".