الأمم المتحدة تسعى للحصول على إعفاءات إضافية من حظر طالبان على النساء العاملات

وفي الشهر الماضي منعت سلطات طالبان معظم النساء من العمل في منظمات الإغاثة الإنسانية، فضلا عن منع الطالبات من الذهاب إلى الجامعات بعد منع الفتيات من الذهاب إلى المدارس في مارس آذار.

وسافر جريفيث إلى أفغانستان بعد زيارة قامت بها أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة في الأسبوع الماضي.

وقال جريفيث إن بعض الإعفاءات من الحظر مُنحت في مجالي الصحة والتعليم، وإنهم يسمعون عن مؤشرات على احتمال وجود إعفاء في مجال الزراعة.

لكنه قال إن هناك حاجة للمزيد، مع إعطاء أولوية لخدمات التغذية والمياه والصرف الصحي للوقاية من الأمراض الخطيرة وسوء التغذية خلال أصعب أزمة إنسانية تمر بها البلاد.

وأضاف أنه "استنادا إلى المناقشات مع السلطات في الأيام الماضية، يأمل في صياغة مجموعة من المبادئ التوجيهية المكتوبة للسماح للمنظمات غير الحكومية بتشغيل العاملات في مناطق أكثر بشكل مؤكد في الأسابيع المقبلة".