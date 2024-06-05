للمرة الأولى.. حاملة طائرات بريطانية بقيادة امرأة (صورة)
من المنتظر أن تستلم القائد في البحرية الملكية البريطانية كلير طومبسون قيادة حاملة الطائرات "الملكة إليزابيث" في كانون الثاني/يناير 2025، لتصبح أول امرأة تقود حاملة طائرات في بريطانيا.
وبحسب صحيفة "الصن" فإن التعيين مرتبط بالمصادقة النهائية لوزارة الدفاع البريطانية، لكن المتحدثين الرسميين أكدوا التعيين.
يشار إلى أن طومبسون انضمت إلى البحرية الملكية عام 2005، حيث خدمت في جنوب المحيط الأطلسي، والبحر الأبيض المتوسط، وبحر البلطيق، ومنطقة البحر الكاريبي.
وقادت السفينة البحرية "مونروز" حيث حصلت على وسام التميز لعملها ضد المهربين والمسلحين. وقام طاقم السفينة تحت قيادتها بإلقاء القبض على المجرمين ومهربي المخدرات واكتشاف مخابئ الأسلحة.