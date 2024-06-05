للمرة الأولى.. حاملة طائرات بريطانية بقيادة امرأة (صورة)

من المنتظر أن تستلم القائد في البحرية الملكية البريطانية كلير طومبسون قيادة حاملة الطائرات "الملكة إليزابيث" في كانون الثاني/يناير 2025، لتصبح أول امرأة تقود حاملة طائرات في بريطانيا.

وبحسب صحيفة "الصن" فإن التعيين مرتبط بالمصادقة النهائية لوزارة الدفاع البريطانية، لكن المتحدثين الرسميين أكدوا التعيين.