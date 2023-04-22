تحطم مروحية عسكرية في مالي

تحطمت مروحية، السبت، في حي سكني بالعاصمة المالية باماكو أثناء عودتها من عملية لمكافحة المتشددين، بحسب ما أفادت القوات المسلحة ومصادر.

وجاء الحادث إثر تعرض مهمة إمداد للجيش لهجوم في وقت سابق السبت في شمال البلاد.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في بيان، إنه "حوالي الساعة الواحدة وعشر دقائق بعد الظهر، تحطمت مروحية هجومية تابعة للقوات المسلحة المالية في منطقة سكنية في باماكو أثناء عودتها من مهمة عملانية"، مشيرة إلى "احتمال وقوع ضحايا"، من دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.