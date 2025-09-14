خلاف بين بن غفير والمفوض العام للشرطة يُلغي حفل توزيع الرتب

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن الحفل السنوي التقليدي لتوزيع الرتب في جهاز الشرطة الإسرائيلية، الذي كان من المقرر تنظيمه الثلاثاء، عشية رأس السنة العبرية، قد تم إلغاؤه في أعقاب خلاف حاد بين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والمفوض العام للشرطة.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن حفل التكريم سيُقام كما هو مخطط له، إلا أن منح الرتب والترقيات لن يتم خلاله، بسبب الخلاف بين الطرفين حول ترقية عدد من الضباط.

وحول الخلاف، رفض الوزير بن غفير التوقيع على ترقية وتعيين رئيسة الأركان رينات سابان لمنصب مساعد رئيس الأركان برتبة لواء. وتُعرف سابان بأنها شاركت في التحقيقات بقضايا فساد تتعلق برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ما يضفي أبعادًا سياسية على قرار الوزير.

ونقل موقع "والا" عن مصادر مقرّبة من بن غفير أن الوزير وافق على بعض التعيينات، لكنه لا يزال مترددًا بشأن أخرى، مشيرة إلى أن النقاش بينه وبين المفوض العام سيُستأنف قريبًا لحسم الخلاف.

ورغم التوتر القائم، يعتزم بن غفير حضور حفل التكريم، فيما لم تتضح بعد طبيعة العلاقة بينه وبين المفوض العام في ظل هذا الخلاف المتصاعد.