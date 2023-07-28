عبد الرحمن تشياني.. من رجل في الظل إلى انقلابي يقود النيجر

يقف الجنرال عبد الرحمن تشياني قائد الحرس الرئاسي في النيجر وراء الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم، وهو "رجل الظل" الذي بات يتولّى، الآن، قيادة بلاد يجتاحها العنف، ويقوضها الفقر.

وأصبح هذا الضابط الرفيع والمتكتم، في الخمسينات من العمر، والذي كان يقود الحرس الرئاسي، اليوم الجمعة، رئيسًا للمجلس العسكري الذي يتولّى السلطة.

وبرّر الجنرال "تشياني" الانقلاب، الخميس، بـ"تدهور الوضع الأمني" في البلاد التي تواجه أعمال عنف وراءها جماعات متشددة.

وقال إنّه في عهد الرئيس بازوم كان هناك "خطاب سياسي" أراد أن يجعل الناس يعتقدون أنّ "كلّ شيء على ما يرام"، بينما هناك "الواقع القاسي مع ما يحمله من موت، ونازحين، وإذلال، وإحباط".

وقال الباحث في مجموعة الازمات الدولية ابراهيم يحيى ابراهيم: "لا نعرفه كثيرًا خارج الأوساط العسكرية، ولا يملك حضورًا علنيًا.. إنه رجل في الظل، قوي، ولكنه ليس شخصية توافقية للغاية".

توتر العلاقة مع الرئيس

وكان الجنرال تشياني وفيًا للرئيس السابق محمدو يوسوفو الذي عينه قائدًا للحرس الرئاسي خلال ولايتيه الرئاسيتين من 2011-2021.

وبحسب مقربين من الرئيس بازوم، فإن العلاقات تدهورت بين الجنرال تشياني وبازوم منذ أشهر، وكان الأخير قد أعرب عن رغبته في استبداله على رأس حرسه.

وقال مقرب من الرئيس المخلوع اشترط عدم الكشف عن اسمه إن الجنرال "كان يحضر الاحتفالات الرسمية وأنشطة الرئيس في شكل نادر"، وكان يمثله في الغالب نائبه "أبرو أمادو باشارو" العضو في المجلس العسكري الجديد.

ويؤكد مقرب آخر من محمد بازوم أنه "كان من المقرر اختيار بديله، وإجراء إصلاح كبير للحرس الرئاسي، يوم الخميس (27 تموز/يوليو)، خلال مجلس الوزراء".

قوي وشجاع

ويتحدّر الجنرال "تشياني" من فيلينجوي، وهي منطقة قاحلة للغاية تبعد نحو 200 كيلومتر شمال شرق نيامي، في منطقة تيلابيري التي شهدت سلسلة هجمات شنتها جماعات متشددة لسنوات.

ويؤكد منتقدوه أنه "مثير للجدل" داخل الجيش، لكن مقربين منه يصفونه بأنه "رجل قوي" وشجاع" وقبل كل شيء لديه "شعبية" وسط قرابة 700 عنصر من وحدته.

وقال مسؤول إنه "وفقًا لتوجيهات محمدو يوسفو، قام (تشياني) بتحويل الحرس الرئاسي إلى ماكينة قوية مزودة بأسلحة متطورة"، وبحسب السلطات أحبط محاولات للانقلاب خاصة في عامي 2021 و2022.

ويتألف المجلس العسكري الجديد من عدد من الضباط الرفيعين، من بينهم الجنرال ساليفو مودي وهو رئيس أركان الجيوش السابق الذي أُقيل في نيسان/أبريل الماضي.

وشارك بعضهم في انقلابات سابقة في بلد له تاريخ من الانقلابات، ومحاولات الانقلاب، منذ حصوله على استقلاله من فرنسا في العام 1960.

وتعد النيجر واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل التي تواجه الجماعات المتشددة، بينما التفتت جارتاها مالي، وبوركينا فاسو، بقيادة العسكريين الجدد، نحو شركاء آخرين من بينهم روسيا.