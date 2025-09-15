"استفزاز أوكراني".. روسيا تعلق على خرق مسيّرة لأجواء رومانيا

وصفت السفارة الروسية في بوخارست اختراق مسيّرة الأجواء الرومانية بـ"استفزاز" من جانب أوكرانيا، وذلك بعد استدعاء السفير الروسي إلى وزارة الخارجية الرومانية الأحد بسبب الحادث.

وخلال اللقاء، وصف السفير فلاديمير ليباييف احتجاج رومانيا على خرق مسيرة روسيا أجواءها خلال هجوم على أوكرانيا، بأنّ "لا أساس له من الصحة"، وفقا لبيان أصدرته السفارة ليلة الاثنين.

وأضاف، بحسب وكالة "فرانس برس"، بأنّ "جميع الحقائق تحمل على الاعتقاد بأن هذا كان بالفعل استفزازًا متعمّدًا من جانب نظام كييف".

وأعلنت وزارة الخارجية الرومانية الأحد أنه تم استدعاء السفير الروسي في بوخارست بعد خرق مسيّرة روسية أجواء البلاد خلال هجوم على أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية اوانا تويو لشبكة "ديجي 24" الخاصة إن السفير فلاديمير ليبايف استُدعي للحضور إلى الوزارة مساء الأحد "للتعبير بصورة واضحة عن احتجاج رومانيا" على الحادث.

ونددت رومانيا بشدة الأحد بخرق مسيّرة روسية مجالها الجوي خلال هجوم على أوكرانيا في اليوم السابق معتبرة أن تحركات موسكو تمثل "تحديًا جديدًا" لأمن البحر الأسود، بعد أيام من خرق مسيّرات روسية أجواء بولندا.

أخبار ذات علاقة زيلينسكي يعلن تقدم قوات أوكرانيا في سومي وتكبيد روسيا خسائر فادحة

وأعلنت وزارة الدفاع الرومانية في بيان أن الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) "تدين بشدة أعمال روسيا الاتحادية غير المسؤولة، وترى أنها تمثل تحديًا جديدًا للأمن والاستقرار في منطقة البحر الأسود".