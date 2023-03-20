النيجر.. الإفراج عن المختطفَين الأمريكي جيفري وودكي والفرنسي أوليفييه دوبوا
وصل العامل في المجال الإنساني الأمريكي جيفري وودكي، الذي اختُطف في تشرين الأول/أكتوبر في النيجر، إلى مطار نيامي، الإثنين، حرًا طليقًا، إلى جانب الصحفي الفرنسي أوليفييه دوبوا، الذي أُفرج عنه هو أيضًا بعد عامَين من اختطافه، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".
واختُطف وودكي، الذي كان يعمل في مساعدة السكان الرحّل مع منظمة غير حكومية في آبالاك في النيجر، في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2016 من قبل جماعات متطرفة نقلته في ما بعد إلى مالي، بحسب مصادر أمنية في النيجر.