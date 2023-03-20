النيجر.. الإفراج عن المختطفَين الأمريكي جيفري وودكي والفرنسي أوليفييه دوبوا

وصل العامل في المجال الإنساني الأمريكي جيفري وودكي، الذي اختُطف في تشرين الأول/أكتوبر في النيجر، إلى مطار نيامي، الإثنين، حرًا طليقًا، إلى جانب الصحفي الفرنسي أوليفييه دوبوا، الذي أُفرج عنه هو أيضًا بعد عامَين من اختطافه، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".