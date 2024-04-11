"نيويورك تايمز": خطة إيرانية لـ"إشعال الضفة الغربية"

كشف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن إيران، التي تخوض حرب ظل مع إسرائيل، تُدير عملية تهريب أسلحة سرية إلى الضفة الغربية لتحويلها إلى بؤرة اشتعال، وإثارة الاضطرابات.

واستنادًا إلى مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وإيرانيين، قالت الصحيفة إن إيران تدير طريق تهريب سريًّا عبر الشرق الأوسط، وتوظف عملاء مخابرات ومسلحين وعصابات إجرامية، لإيصال الأسلحة إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

والهدف، كما وصفه ثلاثة مسؤولين إيرانيين للصحيفة، هو إثارة الاضطرابات ضد إسرائيل من خلال إغراق الضفة الغربية بأكبر عدد ممكن من الأسلحة.