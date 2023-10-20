غضب روسي من بايدن بعد وصفه بايدن وحماس بالـ "تهديد"

أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطابه الآخير بالمكتب البيضاوي، الذي جمع فيه بين فلاديمير بوتين وحماس غضبا في روسيا، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وأكد بايدن في خطابه أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحماس "يمثلان تهديدين مختلفين"، وأنهما "يريدان القضاء تمامًا على الديمقراطية المجاورة".

وطوال خطابه، قام بايدن بالتبديل بين الأزمتين، موضحًا أنه "إذا لم تقف أمريكا في كلا الصراعين فإن النتيجة ستكون المزيد من الفوضى والموت، والمزيد من الدمار"، ووفقا للصحيفة.

وأشارت إلى أن "بايدن يبدو مصممًا على إثبات أنه على الرغم من كل الانتقادات الموجهة إلى الولايات المتحدة باعتبارها قوة منقسمة ومتدهورة، فإنها تظل الدولة الوحيدة التي يمكنها صياغة الأحداث في عالم من الفوضى التي لا يمكن التنبؤ بها".