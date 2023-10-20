غضب روسي من بايدن بعد وصفه بايدن وحماس بالـ "تهديد"
أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطابه الآخير بالمكتب البيضاوي، الذي جمع فيه بين فلاديمير بوتين وحماس غضبا في روسيا، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
وأكد بايدن في خطابه أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحماس "يمثلان تهديدين مختلفين"، وأنهما "يريدان القضاء تمامًا على الديمقراطية المجاورة".
وطوال خطابه، قام بايدن بالتبديل بين الأزمتين، موضحًا أنه "إذا لم تقف أمريكا في كلا الصراعين فإن النتيجة ستكون المزيد من الفوضى والموت، والمزيد من الدمار"، ووفقا للصحيفة.
وأشارت إلى أن "بايدن يبدو مصممًا على إثبات أنه على الرغم من كل الانتقادات الموجهة إلى الولايات المتحدة باعتبارها قوة منقسمة ومتدهورة، فإنها تظل الدولة الوحيدة التي يمكنها صياغة الأحداث في عالم من الفوضى التي لا يمكن التنبؤ بها".
وعلى الصعيد الإسرائيلي، أكد بايدن أن التجربة علمته أن أفضل طريقة لتخفيف سلوك نتنياهو هي تقديم الدعم له، والهمس بتحذير في أذنه.
وقال بايدن، إن "أعضاء إدارته وحلفائه متواجدين باستمرار في إسرائيل، وفي غرفة الحرب التابعة لنتنياهو، لمنع الإسرائيليين من الاندفاع إلى غزو واسع النطاق"، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
وقالت الصحيفة، إنه "الآن، قد يشكل احتضان بايدن الكامل لإسرائيل، والذي كان واضحًا للغاية في زيارته التي استغرقت 7 ساعات إلى تل أبيب، هذا الأربعاء، تحديًا مماثلاً. ومن المؤكد تقريبًا أنه سيحصل على المليارات التي من المتوقع أن يطلبها للدفاع عن إسرائيل".
وذكرت أن "إدارة بايدن بدأت تسمع بالفعل انتقادات حادة، بعضها داخل إدارته، لأنه مال إلى أبعد مما ينبغي، ولم يفعل سوى القليل لمنع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من قطع الغذاء والمياه والكهرباء عن غزة وعن الاستعداد لغزو بري ستشنه إسرائيل".
وقالت إن "انتقاد السياسة الأمريكية مسموع للغاية في بعض أركان وزارة الخارجية، وتوجد بالفعل تقارير واسعة النطاق عن معارضة مفادها أن الدعم الأمريكي لإسرائيل يأتي على حساب حماية المدنيين الفلسطينيين".