تلفزيون رسمي: روسيا وبيلاروسيا "تكثفان" التدريبات العسكرية المشتركة

وقالت وزارة الدفاع في بيلاروسيا، يوم الخميس، إن البلدين "عززا تجمعهما العسكري المشترك في بيلاروسيا بالأسلحة والجنود والعتاد المتخصص، ويخططان كذلك لإجراء تدريبات جوية مشتركة".

ويأتي التعاون العسكري المكثف بين البلدين الحليفين وسط تكهنات في أوكرانيا والغرب بأن موسكو قد تستغل بيلاروسيا كمنصة انطلاق لشن هجوم جديد على أوكرانيا من جهة الشمال.