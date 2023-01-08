تلفزيون رسمي: روسيا وبيلاروسيا "تكثفان" التدريبات العسكرية المشتركة
ذكرت محطة تلفزيونية تمثل وزارة الدفاع في بيلاروسيا، اليوم الأحد، أن موسكو ومينسك كثفتا التدريبات العسكرية المشتركة "بناء على ما اكتسبته روسيا من خبرة في القتال في أوكرانيا مع التركيزعلى حرب المدن".
وقالت وزارة الدفاع في بيلاروسيا، يوم الخميس، إن البلدين "عززا تجمعهما العسكري المشترك في بيلاروسيا بالأسلحة والجنود والعتاد المتخصص، ويخططان كذلك لإجراء تدريبات جوية مشتركة".
ويأتي التعاون العسكري المكثف بين البلدين الحليفين وسط تكهنات في أوكرانيا والغرب بأن موسكو قد تستغل بيلاروسيا كمنصة انطلاق لشن هجوم جديد على أوكرانيا من جهة الشمال.
وسمحت مينسك لموسكو باستخدام أراضي بيلاروسيا لإرسال قوات لداخل أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط مع بدء العملية العسكرية العام الماضي.
وذكرت المحطة التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع في بيلاروسيا (فوين.تي.في) أن "التجمع الإقليمي للقوات (من روسيا وبيلاروسيا) يجري تدريبات دون توقف تقريبًا".
وأضافت المحطة أن "كثافة التدريبات تتزايد. الهدف هو الجاهزية للقتال وصد أي معتد على كل الجبهات".
وأشارت إلى أن "التدريبات على حرب المدن تحظى باهتمام خاص"، وذكرت أن ذلك يعتمد على الخبرة التي اكتسبتها موسكو في أوكرانيا، وفي التعامل مع مواقف يقيم فيها العدو نقاطًا لإطلاق النار في عدة مبانٍ".