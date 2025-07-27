"تحويل غامض" يكشف قيمة تجديد طائرة الرئاسة الأمريكية

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن تحويلاً "غامضاً" كشف عن قيمة تجديد طائرة الرئاسة الأمريكية، والمقدّرة بنحو 934 مليون دولار، لتكون جاهزة قبل انتهاء ولاية دونالد ترامب.

وكان التحويل الذي أثار الشكوك، مُدرجًا في وثيقة "غامضة" للبنتاغون أُرسلت إلى الكونغرس كـ"تحويل" لمشروع سري لم يُكشف عن هويته.

وقالت "نيويورك تايمز" إنه ليس من الواضح ما إذا كان التحويل سيُخصص بالكامل لتفكيك طائرة الرئاسة الجديدة وإعادة هيكلها، لكن مسؤولين في القوات الجوية يُقرّون سراً "باستنزاف أموال تحديث الأسلحة النووية لهذا المشروع المُعقد".

ويُرجّح أن يستغرق العمل بالطائرة المحسنة بأحدث تقنيات الاتصالات والحماية أثناء الطيران، عامًا أو عامين لإنجاز العمل، لتكون جاهزة للإقلاع قبل مغادرة ترامب منصبه في 2029.

ووفق تقرير "نيويورك تايمز"، ستكون الطائرة مليئة بالرفاهية، والزخارف الذهبية، التي يحيط بها الرئيس السابع والأربعون نفسه، سواء كان في المكتب البيضاوي أو في الجو. ويضم الطابق العلوي من الطائرة صالة ومركز اتصالات، بينما يمكن تحويل غرفة النوم الرئيسة إلى جناح مرضى في حالة الطوارئ الطبية.

ويُقرّ مسؤولو القوات الجوية سرًا بأنهم يدفعون تكاليف تجديد طائرة الرئاسة من خلال نقل برنامج "سينتينيل" من طائرة أخرى، وهو برنامجٌ تجاوز الميزانية المخصصة له بشكل كبير وتأخر عن الجدول الزمني. ويُسمّى هذا البرنامج تيمّنًا بالصاروخ الذي يُشكّل جوهر جهود واشنطن الطويلة الأمد لإعادة بناء نظام الصواريخ النووية الأمريكية المُتهالك والمتسرب، والذي يُطلق من الأرض.

وفي شهادته أمام الكونغرس في يونيو/حزيران، قال تروي إي. مينك، وزير القوات الجوية، إنه يعتقد أن تكلفة تجديد طائرة الرئاسة ستكون في المتناول.

وأضاف: "أعتقد أن هناك تقديرات تُشير إلى مليار دولار. لكن الكثير من هذه التكاليف المرتبطة بذلك كانت ستُفرض علينا على أي حال، وسنُفرضها مُبكرًا".