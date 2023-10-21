بايدن.. رئيس في زمن حروب أراد إنهاءها

كان الهدف الأولي للرئيس الأمريكي جو بايدن هو إنهاء "الحروب الأبدية"، وتحويل انتباه الولايات المتحدة إلى الأولويات المحلية والمنافسة مع الصين.

إلا أن الصراعات الأخيرة، مثل الحرب بين حماس وإسرائيل، والهجوم الروسي على أوكرانيا، تعمل على صرف انتباه الإدارة عن هذه الأهداف، وفق ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وقالت الصحيفة إن الرئيس بايدن أظهر دعمًا قويًا لإسرائيل خلال الصراع بين حماس وإسرائيل، بما في ذلك زيارته إلى تل أبيب في زمن الحرب واحتضان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضافت: "لاقى هذا الدعم استحسانًا في الولايات المتحدة، لكن الصراع أثار أيضًا مخاوف بشأن الأزمة الإنسانية في غزة واحتمال تصعيد الصراع بشكل أكبر".