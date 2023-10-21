بايدن.. رئيس في زمن حروب أراد إنهاءها
كان الهدف الأولي للرئيس الأمريكي جو بايدن هو إنهاء "الحروب الأبدية"، وتحويل انتباه الولايات المتحدة إلى الأولويات المحلية والمنافسة مع الصين.
إلا أن الصراعات الأخيرة، مثل الحرب بين حماس وإسرائيل، والهجوم الروسي على أوكرانيا، تعمل على صرف انتباه الإدارة عن هذه الأهداف، وفق ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال".
وقالت الصحيفة إن الرئيس بايدن أظهر دعمًا قويًا لإسرائيل خلال الصراع بين حماس وإسرائيل، بما في ذلك زيارته إلى تل أبيب في زمن الحرب واحتضان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأضافت: "لاقى هذا الدعم استحسانًا في الولايات المتحدة، لكن الصراع أثار أيضًا مخاوف بشأن الأزمة الإنسانية في غزة واحتمال تصعيد الصراع بشكل أكبر".
تأثير الصراعات على الاقتصاد العالمي
ووفق تقرير الصحيفة، فإن "هذه الصراعات الخارجية تهدد باستهلاك اهتمام الإدارة ومواردها، ومن المحتمل أن تُلقي بظلالها على حملة إعادة انتخاب بايدن، التي تركزت في البداية على الإنجازات الاقتصادية والمحلية، وكذلك هناك مخاوف بشأن تأثير هذه الصراعات على الاقتصاد العالمي، لاسيما إذا ارتفعت أسعار الطاقة بسبب عدم الاستقرار في الشرق الأوسط".
وبين أن الرأي العام الأمريكي ويشكك إلى حد ما في استمرار الدعم الأمريكي لأوكرانيا والتورط المطول في الصراعات الخارجية، حيث تواجه حزمة الدعم التي قدمها الرئيس بايدن بقيمة 100 مليار دولار لأوكرانيا، وإسرائيل، وحلفاء آخرين، تحديات في الكونجرس المنقسم.
وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أنه على "الرغم من دعم الرئيس الثابت لإسرائيل، إلا أن معدلات تأييده لم تشهد تحسنًا ملحوظًا خلال هذه الأزمات، وهناك مخاوف بشأن احتمال نشوب صراع أوسع نطاقًا في الشرق الأوسط، مما قد تكون له عواقب بعيدة المدى".
وكان بايدن شدد في خطاباته على أهمية دعم أوكرانيا وإسرائيل دون إشراك القوات الأمريكية بشكل مباشر، ويرى أن عدم محاسبة المعتدين يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الفوضى والدمار، ويشكل تهديدًا لأمريكا والعالم.
تفوق الديمقراطيات على الأنظمة الاستبدادية
وبحسب المصدر ذاته، ركز بايدن على إثبات تفوق الديمقراطيات على الأنظمة الاستبدادية في تحقيق النتائج لشعوبها، وتهدف هذه المنافسة بين الأنظمة إلى مواجهة ادعاءات قادة عدة مثل الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وكانت جهود بايدن لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان تهدف إلى إعادة توجيه الأولويات نحو القضايا الداخلية، حيث خصصت نجاحاته التشريعية أموالاً كبيرة للبنية التحتية، وإنتاج أشباه الموصلات، والطاقة النظيفة، والتصنيع، وكلها تهدف إلى وضع الولايات المتحدة في المنافسة مع الصين.
وأجبرت الصراعات الأخيرة في الشرق الأوسط الإدارة على تحويل اهتمامها إلى المنطقة، حيث تعمل الإدارة بنشاط على تعزيز إسرائيل، واحتواء الصراع، وحشد الدعم في الداخل والخارج، وكذلك هناك انقسامات داخل الإدارة حول محاباتها الواضحة تجاه إسرائيل.
بدورهم، أعرب بعض المسؤولين عن قلقهم بشأن احتمال تورط جماعات أخرى مثل ميليشيا حزب الله، المدعوم من إيران، وهناك أيضًا مخاوف من تزايد الإرهاب والهجمات على الأمريكيين في المنطقة.
دعمًا غير مشروط لتصرفات إسرائيل
وأسفرت زيارة الرئيس بايدن إلى إسرائيل عن اتفاق مبدئي للسماح بدخول الإمدادات الإنسانية إلى غزة، إلا أن هذه المساعدة تعد غير كافية لمعالجة الأزمة الإنسانية الكبيرة في المنطقة.
وانتقدت بعض الدوائر الانتخابية التي دعمت انتخاب بايدن ما اعتبرته دعمًا غير مشروط لتصرفات إسرائيل في غزة، إلا أنه حاول التخفيف من ذلك من خلال الاعتراف بمعاناة الفلسطينيين الأبرياء.
وخلُصت الصحيفة إلى أن الهدف الأولي للرئيس بايدن المتمثل في إنهاء "الحروب الأبدية"، والتركيز على الأولويات المحلية، والمنافسة مع الصين، يواجه تحديات كبيرة بسبب الصراعات الأخيرة في الشرق الأوسط، وتصرفات روسيا في أوكرانيا.
وقالت إنه "من الممكن أن تؤدي هذه التحديات إلى تحويل الموارد، وتلقي بظلالها على الأولويات المحلية، والتأثير على الاقتصاد العالمي".
المصدر: صحيفة "ووال ستريت جورنال" الأمريكية