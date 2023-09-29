صحيفة: مناظرات الجمهوريين لا تفعل الكثير لتقويض "هيمنة" ترامب

قالت صحيفة "الواشنطن بوست" إن مناظرات الجمهوريين، التي تعد أفضل فرصة للمرشحين الرئاسيين الجمهوريين لتغيير قواعد اللعبة، عززت حتى الآن موقف الرئيس السابق "ترامب" المهيمن في سباق 2024.

ونقلت الصحيفة عن الخبير الاستراتيجي في الحزب الجمهوري "مايك دينيهي" أن اللّكمات التي وجهها عدد من المرشحين لترامب ليست كافية لإحداث تأثير، ولن تفي بالغرض، مطالبا إياهم بتحمّل مخاطر أكبر لإحداث فارق.

هذا وحظيت مناظرة الأربعاء بمشاهدة نحو ثلث الناخبين الجمهوريين المحتملين في الانتخابات التمهيدية، حقق خلالها "ديسانتيس" أفضل أداء بنسبة 33% وفقًا لاستطلاع أجرته واشنطن بوست وإيبسوس، تلته السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة "هيلي" بنسبة 18%.

في وقت فضل "ترامب" الغياب عن المناظرة، وذهب لزيارة مصنع في بلدة كلينتون بولاية ميشيغان.

وتابعت الصحيفة نقلا عن قطب المعادن "آندي سابين"، الداعم للمرشح الجمهوري "سكوت": "من غير المتوقع أن يُحدِث أي مرشح جمهوري تراجعًا في هيمنة الرئيس السابق "ترامب".

وأضاف "سابين": لا شيء في أي مناظرة سيؤثر على قاعدة ترامب الأساسية. مؤكدا أن أفضل فرصة هي أن ينهار مع كل مشاكله القانونية، الـ 91 تهمة جنائية عبر أربع لوائح اتهام. وأما ثاني أفضل فرصة: فهي أن يحصل " ترامب" على الترشيح ويختار واحدًا منهم ليكون نائبًا للرئيس".

المصدر: الواشنطن بوست