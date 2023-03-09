نقل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى المستشفى

قال المتحدث باسم زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش مكونيل، وهو أحد أكثر الشخصيات نفوذًا في واشنطن، إن مكونيل نُقل إلى المستشفى بعد تعثره وسقوطه داخل فندق في العاصمة الأمريكية يوم أمس الأربعاء.

وأضاف المتحدث في بيان، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، إن مكونيل (81 عامًا) "تعثر داخل فندق محلي خلال عشاء خاص، ونُقل إلى المستشفى حيث يتلقى العلاج"، ولم يذكر مزيدًا من التفاصيل.

وخلال السنوات القليلة الماضية، تعرَّض مكونيل لإصابات عدة من بينها كسر في الكتف، العام 2019، بعد سقوطه داخل منزله في ولاية كنتاكي.