صحيفة عبرية: الموساد نفذ 3 هجمات داخل إيران في أكتوبر الماضي

شن جهاز "الموساد" الإسرائيلي 3 هجمات استهدفت سلاح الجو الإيراني، في تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفق ما أفادت صحيفة "غلوبس" العبرية، السبت.

وبحسب الصحيفة، فإن الهجمات التي باشرها الموساد جاءت عقب هجوم 7 أكتوبر، وسط تقديرات إسرائيلية بإمكانية اندلاع حرب مباشرة مع إيران.

وأوضحت أنه في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وفي تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل، بدأ الهجوم على قاعدة "نوجه" القريبة من مدينة همدان، ومن نفذ العملية اثنان من الفنيين الإيرانيين، جندهما الموساد، بالتعاون مع شخص إيراني يعمل في مجال أمن المعلومات بالقاعدة.

وأفادت بأن العميلين سكبا الوقود على مقاتلات حربية، وأحرقا 4 منها، وأن الواقعة حدثت بينما لم يكن هناك عمل داخل القاعدة، ومن ثم كانت محطة الإطفاء مغلقة، ولم يصل فريق إطفاء إلى الموقع إلا بعد نصف ساعة.

وبيّنت أن السلطات الإيرانية نجحت وقتها في الوصول إلى منفذي العملية واعتقالهم، بعد أن قادت التحقيقات إلى أنهم تلاعبوا قبل الواقعة بكاميرات المراقبة، في حين اعتقل قائد استخبارات قاعدة "نوجة"، الكولونيل هاشم مرادي، وخضع للتحقيق؛ بسبب شكوك في تورطه بالعملية.