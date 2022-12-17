أردوغان: المحاكم ستصحح أي أخطاء بعد الحكم بسجن رئيس بلدية إسطنبول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت إن المحاكم ستصحح أي أخطاء في عملية الاستئناف بعد الحكم بالسجن على رئيس بلدية إسطنبول، وفي غضون ذلك ليس للأتراك الحق في تجاهل الأحكام القضائية.

وفي أول تعليق مباشر له على الحكم الذي صدر الأربعاء بإدانة المعارض أكرم إمام أوغلو، قال أردوغان، في خطاب له، إنه لا يكترث بمن سيكون مرشح المعارضة في انتخابات العام المقبل.

وقال أردوغان: "لم تصدر المحكمة قرارا نهائيا بعد، ستذهب القضية إلى محكمة الاستئناف ومحكمة النقض".

وأضاف: "إذا ارتكبت المحاكم أي خطأ فسوف يتم تصحيحه".