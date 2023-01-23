النرويج.. توقيف "أندريه ميدفيديف" الهارب من "فاغنر"

النرويج.. توقيف "أندريه ميدفيديف" الهارب من "فاغنر"

أ ف ب
أ ف ب
أندريه ميدفيديف يحتمل أن يكون شاهدا عنف المجموعة شبه العسكرية في أوكرانيا وجرائم الحرب التي ارتكبتها هناك

أعلنت الشرطة النروجية، اليوم الإثنين، أنها أوقفت بموجب قانون الهجرة "مرتزقا" سابقا في مجموعة "فاغنر" شبه العسكرية الروسية، بعدما فرّ إلى البلاد منذ حوالي عشرة أيام.

وقال المسؤول في الشرطة عن شؤون الهجرة جون أندرياس يوهانسن، في رسالة، إنّ "الشخص المعني أوقف بموجب قانون الهجرة، ويجري النظر في احتجازه" في معسكر للأجانب غير الشرعيين.

ولم تحدّد الشرطة الأسباب الدقيقة لتوقيفه كما لم تقدّم أيّ معلومات أخرى.

النرويج.. توقيف "أندريه ميدفيديف" الهارب من "فاغنر"
أمريكا تصنف مجموعة "فاغنر" الروسية "منظمة إجرامية دولية"
حرس الحدود الروسية أطلقوا النار تجاهي، وطاردوني بوساطة كلاب بوليسية أثناء فراري إلى النرويج لكنني نجحت في الإفلات منهم
أندريه ميدفيديف

والموقوف واسمه أندريه ميدفيديف (26 عامًا) عبر الحدود الروسية-النروجية في أقصى الشمال ليلة 13 كانون الثاني/يناير وطلب اللجوء في الدولة الإسكندنافية، قائلاً، وفقاً لمحاميه، إنّه مستعدّ "للحديث عن تجربته داخل مجموعة فاغنر إلى المحقّقين في جرائم حرب".

وأضاف أنّه قاتل في أوكرانيا في صفوف فاغنر لمدة أربعة أشهر قبل أن يفرّ في تشرين الثاني/نوفمبر عندما مدّدت المنظمة شبه العسكرية بقيادة رجل الأعمال يفغيني بريغوجين، عقده رغما عنه.

وكونه يعتبر شاهدا يُحتمل أن يكون قيّمًا في سياق إلقاء الضوء على عنف المجموعة شبه العسكرية في أوكرانيا، وضعته السلطات النروجية منذ وصوله إلى البلاد، في مكان غير معروف.

ويعتقد العديد من الخبراء أنّ ميدفيديف ما كان ليتمكّن من عبور الحدود شديدة الحراسة دون مساعدة.

النرويج.. توقيف "أندريه ميدفيديف" الهارب من "فاغنر"
عضو مزعوم في "فاغنر" يفر إلى النرويج ويطلب اللجوء

وقال ميدفيديف إنّه عبَر سيرا على القدمين وبشكل سرّي نهر باسفيك المتجمّد حالياً والحدودي بين روسيا والنروج.

وأشار إلى أنّ "عناصر من حرس الحدود الروسية أطلقوا النار باتّجاهه وطاردوه بوساطة كلاب بوليسية لكنّه نجح في الإفلات منهم".

روسيا
أوكرانيا
النرويج

الأكثر قراءة

No stories found.
إرم نيوز
www.eremnews.com