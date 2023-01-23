النرويج.. توقيف "أندريه ميدفيديف" الهارب من "فاغنر"
أعلنت الشرطة النروجية، اليوم الإثنين، أنها أوقفت بموجب قانون الهجرة "مرتزقا" سابقا في مجموعة "فاغنر" شبه العسكرية الروسية، بعدما فرّ إلى البلاد منذ حوالي عشرة أيام.
وقال المسؤول في الشرطة عن شؤون الهجرة جون أندرياس يوهانسن، في رسالة، إنّ "الشخص المعني أوقف بموجب قانون الهجرة، ويجري النظر في احتجازه" في معسكر للأجانب غير الشرعيين.
ولم تحدّد الشرطة الأسباب الدقيقة لتوقيفه كما لم تقدّم أيّ معلومات أخرى.
والموقوف واسمه أندريه ميدفيديف (26 عامًا) عبر الحدود الروسية-النروجية في أقصى الشمال ليلة 13 كانون الثاني/يناير وطلب اللجوء في الدولة الإسكندنافية، قائلاً، وفقاً لمحاميه، إنّه مستعدّ "للحديث عن تجربته داخل مجموعة فاغنر إلى المحقّقين في جرائم حرب".
وأضاف أنّه قاتل في أوكرانيا في صفوف فاغنر لمدة أربعة أشهر قبل أن يفرّ في تشرين الثاني/نوفمبر عندما مدّدت المنظمة شبه العسكرية بقيادة رجل الأعمال يفغيني بريغوجين، عقده رغما عنه.
وكونه يعتبر شاهدا يُحتمل أن يكون قيّمًا في سياق إلقاء الضوء على عنف المجموعة شبه العسكرية في أوكرانيا، وضعته السلطات النروجية منذ وصوله إلى البلاد، في مكان غير معروف.
ويعتقد العديد من الخبراء أنّ ميدفيديف ما كان ليتمكّن من عبور الحدود شديدة الحراسة دون مساعدة.
وقال ميدفيديف إنّه عبَر سيرا على القدمين وبشكل سرّي نهر باسفيك المتجمّد حالياً والحدودي بين روسيا والنروج.
وأشار إلى أنّ "عناصر من حرس الحدود الروسية أطلقوا النار باتّجاهه وطاردوه بوساطة كلاب بوليسية لكنّه نجح في الإفلات منهم".