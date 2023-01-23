النرويج.. توقيف "أندريه ميدفيديف" الهارب من "فاغنر"

أعلنت الشرطة النروجية، اليوم الإثنين، أنها أوقفت بموجب قانون الهجرة "مرتزقا" سابقا في مجموعة "فاغنر" شبه العسكرية الروسية، بعدما فرّ إلى البلاد منذ حوالي عشرة أيام.

وقال المسؤول في الشرطة عن شؤون الهجرة جون أندرياس يوهانسن، في رسالة، إنّ "الشخص المعني أوقف بموجب قانون الهجرة، ويجري النظر في احتجازه" في معسكر للأجانب غير الشرعيين.

ولم تحدّد الشرطة الأسباب الدقيقة لتوقيفه كما لم تقدّم أيّ معلومات أخرى.