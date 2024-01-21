اقتراح لإعادة دفن جثمان لينين يثير الجدل في روسيا
أثار اقتراح لنقل جثمان زعيم الثورة البلشفية أوليانوف (لينين)، الذي يُصادف الـ21 من شهر كانون الثاني/يناير الجاري، الذكرى المئة على وفاته، الجدل في روسيا.
ويتمحور المقترح، الذي تحدث عنه زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي ليونيد سلوتسكي، حول نقل جثمان الزعيم لينين من العاصمة موسكو حيثُ يوجد وإعادة دفنه بجوار والدته المدفونة بمدينة سانت بطرسبورغ.
ويوجد جثمان لينين، المحنط والمحفوظ في نعش زجاجي، داخل ضريح خاص وسط الساحة الحمراء، على بعد أمتار قليلة من سور الكرملين في العاصمة موسكو، بينما دُفنت والدة لينين، ماريا ألكساندروفنا، في مقبرة فولكوفسكي بمدينة سانت بطرسبورغ، التي يتحدر منها الرئيس فلاديمير بوتين.
وأعلن سكريتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الروسي، سيرغي مالينكوفيتش، اليوم الأحد، أنه سيوجه طلبًا إلى مجلس النواب (الدوما) في الاتحاد الروسي، لحرمان زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي ليونيد سلوتسكي من تفويضه البرلماني، ردًا على اقتراح الأخير بنقل الزعيم لينين ودفنه مع أمه.
وقال إن "الحزب سيرسل إلى مجلس الدوما في الاتحاد الروسي خطابا موجها إلى (رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف) فولودين طلبا لحرمان النائب سلوتسكي من ولايته فيما يتعلق باقتراحه إعادة دفن لينين".
واعتبر مالينكوفيتش أن طلب سلوتسكي "يُحرّض على إثارة الخلافات في المجتمع، ويتعارض مع المسار نحو توحيد المجتمع خلال فترة العملية العسكرية الخاصة"، واصفًا إياه بـ"السياسي غير المسؤول".
وأكد أن سلوتسكي يجب "أن يفقد إلى الأبد وضعه كنائب في البرلمان الروسي"، لافتًا إلى أن "مسألة أين يدفن لينين تم حلها منذ فترة طويلة، بما في ذلك من قبل أقارب فلاديمير إيليتش والتحريض على ذلك لا يجدي نفعا".
وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعرب سلوتسكي، الذي يتزعم الحزب الليبرالي القومي المتشدد، عن اعتقاده بضرورة دفن جثمان الزعيم البلشفي والرئيس الأول للحكومة السوفيتية (لينين) المحنط في ضريح خاص في قلب الساحة الحمراء منذ 100 عام.
وأشار إلى أن الاقتراح جاء بما يتوافق مع رغبة لينين نفسه، الذي أراد أن يدفن بجوار والدته، منوهًا إلى أن "راحة المتوفى هي طقوس مهمة لدى المسيحيين والشعوب المتحضرة".