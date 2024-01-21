اقتراح لإعادة دفن جثمان لينين يثير الجدل في روسيا

أثار اقتراح لنقل جثمان زعيم الثورة البلشفية أوليانوف (لينين)، الذي يُصادف الـ21 من شهر كانون الثاني/يناير الجاري، الذكرى المئة على وفاته، الجدل في روسيا.

ويتمحور المقترح، الذي تحدث عنه زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي ليونيد سلوتسكي، حول نقل جثمان الزعيم لينين من العاصمة موسكو حيثُ يوجد وإعادة دفنه بجوار والدته المدفونة بمدينة سانت بطرسبورغ.