استمرار القصف الأوكراني على بيلغورود الروسية وإجلاء الآلاف

قال فياتشيسلاف جلادكوف، حاكم منطقة بيلغورود الروسية اليوم الأحد، إن القصف الذي شنته القوات الأوكرانية على المنطقة استمر خلال الليل بعد مقتل شخصين في الليلة السابقة، وإجلاء مئات الأطفال بعيدًا عن الحدود.

وأضاف جلادكوف على تطبيق "تيليغرام": "خلال الليل كان الوضع مضطربًا"، مشيرًا إلى "وقوع الكثير من الأضرار في بلدتي شيبيكينو وفولوكونوفسكي جرّاء القصف".

وأردف أنه جرى نقل أكثر من 4 آلاف شخص إلى أماكن إقامة مؤقتة في المنطقة التي تحد أوكرانيا من الجنوب والغرب.