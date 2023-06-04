استمرار القصف الأوكراني على بيلغورود الروسية وإجلاء الآلاف
قال فياتشيسلاف جلادكوف، حاكم منطقة بيلغورود الروسية اليوم الأحد، إن القصف الذي شنته القوات الأوكرانية على المنطقة استمر خلال الليل بعد مقتل شخصين في الليلة السابقة، وإجلاء مئات الأطفال بعيدًا عن الحدود.
وأضاف جلادكوف على تطبيق "تيليغرام": "خلال الليل كان الوضع مضطربًا"، مشيرًا إلى "وقوع الكثير من الأضرار في بلدتي شيبيكينو وفولوكونوفسكي جرّاء القصف".
وأردف أنه جرى نقل أكثر من 4 آلاف شخص إلى أماكن إقامة مؤقتة في المنطقة التي تحد أوكرانيا من الجنوب والغرب.
وتنتقل مشاهد الحرب بشكل متزايد إلى روسيا مع ازدياد القصف على المناطق الحدودية، وكذلك الضربات الجوية في عمق البلاد بما في ذلك هجمات على موسكو وقعت الأسبوع الماضي.
وفي أواخر مايو/ أيار، أعلن الجيش الروسي أنه صد أحد أخطر الهجمات عبر الحدود التي شنتها "مجموعة تخريبية" أوكرانية قال إنها دخلت الأراضي الروسية في بيلغورود.
ونفت أوكرانيا شن هجوم على موسكو الأسبوع الماضي، ونفت أيضًا تورط جيشها في عمليات توغل في بيلغورود، وتقول إن تلك العمليات ينفذها مقاتلون متطوعون روس.
ورافق جلادكوف، السبت، نحو 600 طفل من بلدتي شيبيكينو وجريفورون بالمنطقة إلى ياروسلافل وكالوجا.
وتتعرض شيبيكينو، التي يبلغ عدد سكانها 40 ألف نسمة على الحدود، وأماكن أخرى في بيلغورود للهجوم بشكل متكرر في الآونة الأخيرة.
وصرح جلادكوف، لوسائل الإعلام الروسية بأن المنطقة تعيش الآن في "ظروف حرب حقيقية".