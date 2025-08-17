ضمانات أمنية لأوكرانيا.. زيلينسكي يشيد بقرار أمريكي "تاريخي"

أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد بقرار الولايات المتحدة تقديم ضمانات أمنية لكييف مستلهمة من معاهدة حلف شمال الأطلسي في إطار أي اتفاق سلام محتمل مع روسيا، وذلك عشية لقاء مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض بحضور قادة أوروبيين.

وقال زيلينسكي على منصات التواصل الاجتماعي إن "الضمانات الأمنية، نتيجة عملنا المشترك، يجب أن تكون عملية للغاية، وتوفر حماية في البر والجو والبحر، ويجب أن يتم إعدادها بمشاركة أوروبا"، وذلك عقب اجتماع عبر الفيديو لقادة "تحالف الراغبين" الذي يضم دولا حليفة لكييف.

وقال وزير الخارجية البولندي رادوسواف شيكورسكي اليوم الأحد إن اجتماع زعماء أوروبيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل المحادثات في واشنطن غدا الاثنين قد انتهى، مضيفا أنه أكد خلال المناقشة على ضرورة ممارسة الضغوط على روسيا.

وبدوره، اعتبر رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن الوحدة بين أوروبا والولايات المتحدة بالغة الأهمية للتوصل إلى سلام مستدام في أوكرانيا.



