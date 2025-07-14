إسبانيا.. 8 موقوفين بعد اشتباكات بين منتمين لليمين المتطرف ومهاجرين

قالت إسبانيا إن الشرطة ألقت القبض على 8 أشخاص بعد اشتباكات استمرت لثلاث ليال بين جماعات يمينية متطرفة ومهاجرين من شمال أفريقيا في بلدة بجنوب شرق البلاد.

وفي واحدة من أسوأ الاشتباكات التي شهدتها إسبانيا في الآونة الأخيرة، ألقى عشرات الشبان من جماعات يمينية متطرفة، بعضهم ملثمون، زجاجات وغيرها من المقذوفات على شرطة مكافحة الشغب في توري باتشيكو مساء أمس الأحد والتي ردت بإطلاق الرصاص المطاطي لقمع الاضطرابات.

وتعود جذور هذه الأحداث إلى هجوم شنه مجهولون الأسبوع الماضي على رجل مسن مما أدى إلى إصابته لكنه يتعافى حاليا في منزله.

وقالت السلطات إن اثنين ممن ألقت القبض عليهم متورطون في ذلك الاعتداء لكنها لا تزال تبحث عن الجاني الرئيس.

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وقالت وزارة الداخلية إن الستة الآخرين، وهم خمسة إسبان وواحد من أصول شمال أفريقية، ألقت القبض عليهم بتهم الاعتداء أو الإخلال بالنظام العام أو جرائم الكراهية أو الإضرار بالممتلكات.

ويشكل المهاجرون، وكثير منهم من الجيل الثاني، نحو ثلث سكان توري باتشيكو البالغ عددهم 40 ألف نسمة تقريبا.

وفي عام 2000، اندلعت احتجاجات عنيفة مناهضة للهجرة في بلدة إليخيدو التابعة لمدينة ألميريا بجنوب إسبانيا بعد مقتل 3 مواطنين إسبان على أيدي مهاجرين مغاربة.