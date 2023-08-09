ديسانتيس منافس ترامب يُقيل مديرة حملته الانتخابية
أقال رون ديسانتيس، المنافس الرئيس لدونالد ترامب في انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للاستحقاق الرئاسي، المقرّرة في 2024، يوم الثلاثاء، مديرة حملته المتعثّرة في مواجهة تلك التي يخوضها الرئيس الأمريكي السابق، وذلك على أمل إعطاء زخم جديد لها.
وديسانتيس حاكم ولاية فلوريدا، الذي علّق محافظون عليه آمالهم بعد خيبة حزبهم في الانتخابات التشريعية، العام الماضي، متأخر عن خصمه السبعيني بنحو 40 نقطة في الاستطلاعات، وفق مركز "ريل كلير بوليتيكس".
وترامب المستهدف بتحقيقات عدّة، منخرط بقوة في السباق الرئاسي، ويصوّر نفسه ضحية "اضطهاد" سياسي يمارسه ديمقراطيون، والكثير من المناصرين مقتنعون بهذا الطرح.
ويفاخر الملياردير الجمهوري بجمع ملايين الدولارات جراء الاتهامات الموجهة إليه نظرًا إلى التغطية الإعلامية الكبيرة المخصّصة لقضاياه.
وأُعلن عن إقالة مديرة حملة ديسانتيس قبل أيام قليلة من أول مناظرة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري تنظّم في ميلووكي، في 23 آب/أغسطس، ورحّب فريق حملة ديسانتيس بالقرار.
وسيواجه الفائز في الانتخابات التمهيدية، في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، مرشّح الحزب الديمقراطي للرئاسة والذي سيكون - على الأرجح - الرئيس جو بايدن.
وبعدما انتُخب حاكمًا لفلوريدا لولاية جديدة، في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، يأمل ديسانتيس استمالة الولايات المتحدة قاطبة بمواقفه الصادمة في ملفات الهجرة، والإجهاض، ومجتمع الميم، لكن الرجل ممتلئ البنية الجسدية والذي نادرًا ما يبتسم، غالبًا ما يُنتقد بسبب افتقار شخصيته للكاريزما.