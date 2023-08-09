ديسانتيس منافس ترامب يُقيل مديرة حملته الانتخابية

أقال رون ديسانتيس، المنافس الرئيس لدونالد ترامب في انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للاستحقاق الرئاسي، المقرّرة في 2024، يوم الثلاثاء، مديرة حملته المتعثّرة في مواجهة تلك التي يخوضها الرئيس الأمريكي السابق، وذلك على أمل إعطاء زخم جديد لها.

وديسانتيس حاكم ولاية فلوريدا، الذي علّق محافظون عليه آمالهم بعد خيبة حزبهم في الانتخابات التشريعية، العام الماضي، متأخر عن خصمه السبعيني بنحو 40 نقطة في الاستطلاعات، وفق مركز "ريل كلير بوليتيكس".

وترامب المستهدف بتحقيقات عدّة، منخرط بقوة في السباق الرئاسي، ويصوّر نفسه ضحية "اضطهاد" سياسي يمارسه ديمقراطيون، والكثير من المناصرين مقتنعون بهذا الطرح.