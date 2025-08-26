إسرائيل تنفذ تفجيرا جديدا في جنوبي لبنان
ويتكوف يعتزم لقاء مسؤولين أوكرانيين في نيويورك

ويتكوف يعتزم لقاء مسؤولين أوكرانيين في نيويورك
ستيف ويتكوفالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
26 أغسطس 2025، 11:24 م

قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، اليوم الثلاثاء، إنه سيجتمع مع مسؤولين من أوكرانيا في نيويورك هذا الأسبوع في إطار سعي الولايات المتحدة للمساعدة في إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأضاف ويتكوف في تصريحات لقناة "فوكس نيوز" "سألتقي بالأوكرانيين هذا الأسبوع. لذا سأجتمع معهم هذا الأسبوع في نيويورك، وهذه إشارة قوية على أننا نتحدث مع الروس يوميا"، وفق ما نقلت "رويترز".

وفي سياق آخر، كشف ويتكوف للقناة أيضًا، أن الرئيس دونالد ترامب سيرأس "اجتماعا موسّعا" بشأن غزة في البيت الأبيض غدا الأربعاء.

وعندما سُئل عما إذا كانت هناك خطة لليوم التالي في غزة، قال ويتكوف في مقابلة مع قناة فوكس نيوز "نعم، لدينا اجتماع موسّع في البيت الأبيض غدا سيقوده الرئيس، وهناك خطة شاملة للغاية نعدّها فيما يتعلق باليوم التالي".

