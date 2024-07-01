تركيا.. اعتداءات تطال سوريين إثر اتهام لاجئ بالتحرش بطفلة (فيديو)

شهدت مدينة قيصري التركية، اعتداءات على لاجئين سوريين وإحراق ممتلكاتهم من قبل أتراك، إثر اتهام شاب سوري بالتحرش بطفلة تركية، وفق ما ذكر الموقع الإخباري التابع لـ"تلفزيون سوريا".

وبحسب الموقع، أقدم أتراك على الاعتداء على اللاجئين السوريين، وإحراق ممتلكاتهم، وتدمير سياراتهم، داعين إلى ترحيل جميع السوريين إلى بلادهم، إثر انتشار مقطع مصور لشاب قيل إنه سوري، يتحرش بطفلة تركية في إحدى المرافق العامة.

وجاء في الموقع انه "تبيّن لاحقاً أن الطفلة ليست من الجنسية التركية، بل من الجنسية السورية، وفقاً لما ذكرته ولاية قيصري وتقارير إخبارية".