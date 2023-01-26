تركيا.. رفض طلب "الشعوب الديمقراطي" تأجيل حكم لما بعد الانتخابات
رفضت المحكمة العليا في تركيا، اليوم الخميس، طلب حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد تأجيل إصدار الحكم النهائي في قضية قد تؤدي إلى إغلاق الحزب بتهم تتعلق بصلات بالمسلحين إلى ما بعد الانتخابات المقررة في مايو/ أيار.
وتأتي القضية المرفوعة ضد حزب الشعوب الديمقراطي، ثالث أكبر حزب في البلاد، قبل الانتخابات التي تشكل أكبر اختبار للرئيس رجب طيب أردوغان بعد 20 عامًا أمضاها في السلطة.
وتظهر استطلاعات الرأي، أن أردوغان وحزبه الحاكم، حزب العدالة والتنمية، يمكن أن يخسروا، خاصة إذا تعاون حزب الشعوب الديمقراطي مع تحالف معارض.
كما رفضت المحكمة الدستورية بالإجماع، اليوم الخميس، طلب حزب الشعوب الديمقراطي مهلة شهرين إضافيين لإعداد دفاعه.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، جمدت المحكمة الحسابات المصرفية لحزب الشعوب الديمقراطي لحين انتهاء المحاكمة.
وأفادت وكالة أنباء الأناضول، أن المحكمة سوف تستمع إلى دفاع الحزب بشأن تجميد حساباته المصرفية في 14 مارس/ آذار، لكن لم يتضح بعد متى ستصدر المحكمة حكمها النهائي بشأن إغلاق الحزب.
ورفع الادعاء العام الدعوى ضد الحزب في مارس/ آذار 2021، متهمًا إياه بالارتباط بحزب العمال الكردستاني المحظور، والذي تعتبره الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا منظمة إرهابية.
وينفي حزب الشعوب الديمقراطي صلاته بحزب العمال الكردستاني الذي يحارب الحكومة التركية منذ عقود في صراع انفصالي أودى بحياة أكثر من 40 ألفًا.
وفي تصريحات أدلى بها الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دمرداش، من سجن أدرنة في شمال غرب تركيا، حث الزعيم الكردي كتلة المعارضة الرئيسية في البلاد المكونة من ستة أحزاب على التعاون مع حزبه للفوز بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية.