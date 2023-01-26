تركيا.. رفض طلب "الشعوب الديمقراطي" تأجيل حكم لما بعد الانتخابات

رفضت المحكمة العليا في تركيا، اليوم الخميس، طلب حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد تأجيل إصدار الحكم النهائي في قضية قد تؤدي إلى إغلاق الحزب بتهم تتعلق بصلات بالمسلحين إلى ما بعد الانتخابات المقررة في مايو/ أيار.

وتأتي القضية المرفوعة ضد حزب الشعوب الديمقراطي، ثالث أكبر حزب في البلاد، قبل الانتخابات التي تشكل أكبر اختبار للرئيس رجب طيب أردوغان بعد 20 عامًا أمضاها في السلطة.