تحقيقات تكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال تشارلي كيرك

أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، الاثنين، أن عينات الحمض النووي التي أُخذت من قطعتين عُثر عليهما قرب مكان اغتيال المؤثر المحافظ تشارلي كيرك، مطابقة للمشتبه به الموقوف لدى السلطات.

وبعد خمسة أيام من الحادث الذي هزّ الولايات المتحدة وكشف عن انقسامات سياسية عميقة في البلاد، يتركز التحقيق على تايلر روبنسون (22 عاما) الذي ألقي القبض عليه مساء الخميس، ولم يتعاون مع المحققين حتى الآن.

وجمعت الشرطة أدلة عدة، من بينها "مفك براغٍ عُثر عليه على سطح" الحرم الجامعي في ولاية يوتا، من حيث أطلق المهاجم النار.

كذلك، أكد باتيل، الاثنين، لمحطة "فوكس نيوز"، العثور في المكان على "منشفة ملفوفة" حول البندقية المزودة بمنظار.

وقال باتيل إن "عينات الحمض النووي المأخوذة من المنشفة والمفك مطابقة للمشتبه به الموقوف".

وأشار مدير "أف بي آي" الذي يتولى التحقيق إلى رسالة كتبها المشتبه به قبل تنفيذ الجريمة، جاء فيها: "لدي فرصة للقضاء على تشارلي كيرك وسأنتهزها". وأضاف أن الرسالة أُتلفت بعد ذلك.