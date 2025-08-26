مذكرة من 8 صفحات.. مقرب من ترامب يكشف كواليس إقالة ليزا كوك

ذكر المستثمر جيمس فيشباك، المقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه كان يعمل "من خلف الكواليس" لدفع وتسريع إقالة ليزا كوك من منصبها كعضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي.

وأضاف أنه وجّه مذكرة بعد ظهر يوم الجمعة الماضي، إلى مديرة وكالة التمويل الإسكاني الفيدرالية بيل بولت، وإلى البيت الأبيض، شرح فيها الأسباب، التي قد تدفع ترامب لاتخاذ قرار فوري بإقالة كوك.

قال فيشباك في مقابلة شبكة "إن بي سي نيوز": "عرضت المذكرة التبرير القانوني لإقالة كوك، دون الحاجة لانتظار توجيه اتهام أو صدور إدانة إذ كانت الظروف حينها تتيح لرئيس الولايات المتحدة اتخاذ قرار بعزلها"، مضيفًا أنه "عرضنا هذه القضية في مذكرة من 8 صفحات".

وتصدر فيشباك، الرئيس التنفيذي لشركة "أزوريا" الاستثمارية، عناوين الصحف في الأسابيع الأخيرة لمقاضاته لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وإبعاده عن مؤتمر للمجلس في جاكسون هول بولاية وايومنغ، بعد أن صرخ في وجه كوك، قائلًا: "لماذا ارتكبت عملية احتيال في الرهن العقاري؟".

وبيّن فيشباك أنه "كان على تواصل مباشر مع المديرة بولت الأسبوع الماضي، ومع استمرار الضغوط عليها، أؤكد أن ما يحدث غير مسبوق، فلم يسبق لرئيس حالي أن أقال محافظًا في بنك الاحتياطي الفيدرالي".

وأشار إلى أنه "لم تُوجَّه من قبل اتهامات موثوقة ضد أحد المحافظين بالتورط في احتيال متعلق بالرهون العقارية، والمفارقة أن منصبها كمحافظة في بنك الاحتياطي الفيدرالي يقتضي الإشراف على النظام المالي، وهو النظام نفسه الذي تُتهم بالمساهمة في تقويضه عبر ذلك الاحتيال".

وعندما سُئل عن سبب ضرورة إقالة كوك قبل الكشف عن الاتهامات في جلسة استماع، أوضح فيشباك أن المادة 10 من قانون بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تنص على ضرورة عقد جلسة استماع لبدء مثل هذا الإقالة.

ونوه إلى أن القانون يسمح بالإقالة "لسبب وجيه"، مع ترك الحرية للرئيس لتحديد ما يشمله هذا السبب، وعلى سبيل المثال، لو تم تسجيلها بالفيديو أثناء سرقة بنك، لما انتظرنا صدور لائحة اتهام من وزارة العدل أو إدانة جنائية، بل كنا سنقوم بعزلها مباشرة.

وكان ترامب قد وجه رسالة إلى كوك قال فيها، إن لديه سبباً كافياً لإقالتها من منصبها، لأنها أشارت لعقارين منفصلين في ولايتي ميشيغان وجورجيا إلى أن كليهما كان محل إقامتها الرئيس، حيث كانت تنوي أن تقيم قبل الانضمام إلى البنك المركزي في عام 2022.

ومنذُ توليه منصبه، في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أقال ترامب العديد من النساء ذوات الأصول الأفريقية اللاتي شغلن مناصب حكومية عليا، بما في ذلك رئيسة مكتبة الكونغرس، ورئيسة المجلس الوطني لعلاقات العمل.

ولم يتضح بعد كيف قد تتطور الأمور، إذ قال ترامب إن الإقالة "دخلت حيز التنفيذ على الفور"، ومن المقرر أن يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعاً للسياسة النقدية يومي 16 و17 من شهر سبتمبر/ أيلول المُقبل.