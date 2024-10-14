تدريبات مشتركة لسفن حربية روسية وصينية في المحيط الهادئ

ذكرت وكالات أنباء روسية الإثنين، أن سفنا حربية روسية وصينية نفذت تدريبات على إطلاق نيران مضادة للغواصات في شمال غرب المحيط الهادئ.

وجاءت التدريبات، في إطار دورية مشتركة بين روسيا والصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية نقلا عن الخدمة الصحفية للأسطول الروسي في المحيط الهادئ، أن السفن الحربية الروسية والصينية بدأت دوريات مشتركة بعد المشاركة في مناورات بيبو/انتراكشن 2024 البحرية في سبتمبر الماضي.

وأطلقت الصين الإثنين مناورات عسكرية تهدف إلى "تطويق تايوان" من خلال نشر طائرات وسفن، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الصينية، فيما ردت تايوان بـ "نشر القوات المناسبة" وفق قولها.

وأوضحت بكين أن الهدف من المناورات التي أطلق عليها اسم "السيف المشترك 2024 ب" هو "اختبار القدرات العملياتية المشتركة" للقوات.

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها وتعهدت باستعادتها بالقوة إذا لزم الأمر، لكن الجزيرة تعتبر نفسها كيانا مستقلا.